Julian Assange affirme «entendre des voix» en prison

TOLGA AKMEN / AFP via Getty Images

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange , s’est plaint d’entendre des voix et de la musique imaginaires en détention et présente des pulsions suicidaires, a déclaré mardi un psychiatre l’ayant examiné lors d’une audience dans un tribunal de Londres examinant une demande d’extradition américaine.

Il a mentionné la «dépression sévère» et les «symptômes psychotiques» de Julian Assange, dont des hallucinations auditives, perçues dans sa cellule de la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres.

Il revient à la justice britannique de déterminer si la demande américaine d’extradition qui lui est soumise respecte un certain nombre de critères légaux, et notamment si elle n’est pas disproportionnée ou incompatible avec les droits de l’Homme.

Julian Assange est poursuivi notamment pour espionnage aux États-Unis, où il risque 175 ans de prison, pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.