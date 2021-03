Le numérique n'arrive pas à compenser la baisse des revenus des journaux imprimés

Parmi les difficultés rencontrées par les journaux, l’agence fédérale a souligné celle du changement de leurs principaux concurrents. En plus de la concurrence entre les différentes publications, les éditeurs sont désormais confrontés à d’autres services, comme les moteurs de recherche en ligne, les médias sociaux et les services de publicité programmatique.

Ces autres services sont en mesure d’atteindre un public plus large et, dans certains cas, d’offrir de la publicité à moindre coût, a observé Statistique Canada.

De fortes diminutions au Québec

De 2016 à 2018, les plus fortes diminutions des revenus d’exploitation des journaux ont été observées au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, où elles ont atteint 21,1 pour cent et 16,4 pour cent, respectivement. Dans les provinces des Prairies, en Colombie-Britannique et dans les territoires, ce recul a été de 13,4 pour cent.