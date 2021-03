Jour 21 de la crise: on attend des nouvelles des chefs Wet'suwet'en

“C’est clair qu’au fur et à mesure que la situation se développe, c’est important pour tout le monde de rester calme et de rester “focussé” sur ce qui arrive en Colombie-Britannique”, a-t-il également dit alors que la situation à Tyendinaga en Ontario, le long de la voie ferrée, devenait plus tendue.

Critiques aux Communes et dans les corridors

À la période des questions où le chef Andrew Scheer a pris le relais des attaques contre le premier ministre, celui-ci s’est défendu en arguant qu’il fallait non seulement une solution “rapide” et “pacifique”, mais aussi “durable”.

Les coûts de la crise

″Ça va prendre du temps”, a souligné le ministre aux portes des Communes. “Il y a des conséquences qu’on ne verra pas pour plusieurs mois dû au fait qu’il y a eu des ralentissements, des délais, des mises à pied. Éventuellement, plus tard cette année, quand on aura les statistiques des différentes entreprises et des compagnies de chemin de fer, on aura une meilleure idée”, a-t-il expliqué.