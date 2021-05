Karine Dufour via Radio-Canada

José Gaudet figurait parmi les invités de Tout le monde en parle , ce dimanche 26 janvier, à titre de porte-parole du Défi 28 jours sans alcool , la campagne de financement permettant à la Fondation Jean Lapointe d’offrir des ateliers de prévention des risques liés à la consommation d’alcool, de cannabis et de drogue dans les écoles secondaires du Québec.

Pour participer, il suffit de faire un don d’un minimum de 28$ à la fondation, et de ne pas boire une goutte d’alcool durant le mois de février.

Bref, si vous êtes né un 1er mars, que vous êtes solidaire de la cause, mais que vous aimez tout de même prendre un verre le samedi soir, vous avez maintenant deux bonnes raisons de détester les années bissextiles.

À deux, c’est mieux

Le principal intéressé a souligné une fois de plus qu’il travaillait toujours mieux en équipe, n’hésitant pas à comparer sa relation de travail avec Julie Bélanger à celle qu’il entretenait avec Mario Tessier durant la belle époque des Grandes gueules.

«Je pense que chaque être humain a une lumière. Quand je suis avec Julie, à deux, on forme une nouvelle lumière qui est meilleure que ma lumière à moi ou sa lumière à elle», a-t-il déclaré.

«Avec Julie, on a cette chance-là. Quand elle est à côté de moi, je suis une meilleure version de moi, et elle dit la même chose. Elle est plus fonceuse, elle fait des trucs qu’elle n’aurait pas osé faire à l’écran, ne serait-ce que de faire des folies.»