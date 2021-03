Juanmonino via Getty Images

L’animateur et analyste politique Jonathan Trudeau en a assez du discours d’Éric Duhaime. Et jeudi soir, le verre a débordé.

L’animateur de la station FM93 à Québec a choisi d’écrire une lettre à Duhaime. Rappelons-le, ce dernier vise maintenant la chefferie du Parti conservateur du Québec. Trudeau a ainsi vivement dénoncé les propos tenus par Duhaime au cours des derniers mois, se basant plus précisément sur une récente conversation radiophonique entre Duhaime et Jeff Fillion.

Sans surprise, il accuse Duhaime de minimiser l’impact de la pandémie de COVID-19 et d’envenimer le débat. Et pour mieux exposer la situation qui prévaut dans les hôpitaux et le système de santé en général, il raconte sa vie quotidienne des derniers temps.