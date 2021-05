«Tout le monde en parle»: le fils de Jonathan Roberge enfin tiré d’affaire

Jonathan Roberge était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle , ce dimanche 26 avril, pour parler de la nouvelle levée de fonds de la Fondation CHU Sainte-Justine , et donner des nouvelles de son fils Xavier, a qui on a diagnostiqué un cancer du cerveau en novembre dernier.

Après que son fils ait dû être opéré à la tête pour se faire retirer une masse de la taille d’un avocat, en plus de passer à travers une série de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, Jonathan Roberge a finalement entendu la nouvelle qu’il espérait depuis des mois.

«Cette semaine, on s’est fait annoncer qu’il n’y avait plus de trace du cancer dans la tête de mon fils. Je suis sans mots [...] Hier, c’était mon anniversaire, j’avais mon fils à ma table. Et cette semaine, c’est sa fête. Il va avoir 11 ans. Et si tu m’avais dit au mois de novembre : ″Vous allez manger ensemble, il va avoir ses cheveux, tout va être correct″, je ne t’aurais jamais cru. C’est là», a-t-il confié.