Voici qui interprétera le prince Eric dans la nouvelle version de «La petite sirène»

Eh non, ce n’est pas Harry Styles qui interprétera le prince Eric dans la nouvelle mouture en prises de vue réelles de La petite sirène, mais plutôt Jonah Hauer-King (que l’on a pu voir, entre autres, dans le film d’aventure canine A Dog’s Way Home).

Cette nouvelle version sera réalisée par Rob Marshall, un habitué des comédies musicales, qui nous a offert entre autres Mary Poppins Returns, Chicago, Into the Woods et Nine.