Joe Biden promet de déchirer le projet Keystone XL s'il accède à la présidence

“Arrêter Keystone était la bonne décision à l’époque et c’est toujours la bonne décision maintenant. En fait, c’est encore plus important aujourd’hui”, a déclaré la directrice des politiques de la campagne de Joe Biden, Stef Feldman, dans une déclaration écrite, rapportée pour la première fois par Politico.

Pendant ce temps, Donald Trump a passé “tous les jours de sa présidence” à ignorer la crise climatique imminente, aggravant les choses en retirant les États-Unis de l’accord de Paris, en affaiblissant les normes nationales sur les carburants et en abrogeant les réglementations sur la pollution de l’air et de l’eau, a poursuivi Stef Feldman.

“Ce déni de la science prend fin le premier jour d’une présidence Biden”, a-t-elle déclaré. “Biden s’est fermement opposé au pipeline Keystone lors de la présidence de Barak Obama , il s’est tenu aux côtés du président Obama et du secrétaire d’État John Kerry pour le rejeter en 2015, et se tiendra fièrement dans la salle Roosevelt en tant que président et l’arrêtera définitivement”.

Le porte-parole de TC Energy, Terry Cunha, a publié lundi un communiqué dans lequel il ne fait pas référence aux commentaires de la campagne de Joe Biden. Il a plutôt vanté les vertus de Keystone XL en tant que moteur de l’investissement et de la croissance de l’emploi ”à une époque d’incertitude économique et de chômage sans précédent”.

“Le projet stimulera éventuellement des millions de dollars de nouvelles taxes provinciales, étatiques et locales le long du tracé du gazoduc et garantira également que nos besoins énergétiques seront satisfaits avec une production nord-américaine, améliorant ainsi la sécurité de nos chaînes d’approvisionnement nationales”, peut-on lire dans le communiqué.

Le prolongement de l’oléoduc – un tracé de 1900 kilomètres entre l’Alberta et le Nebraska – a été miné par les délais, les manifestations d’opposants et la multiplication des injonctions depuis le début du projet. Il est devenu un symbole pour les environnementalistes, en 2011, quand des vedettes ont rejoint les manifestants devant la Maison-Blanche.

“Les premières nations, les agriculteurs et les éleveurs, et de nombreuses communautés qui ont résisté à Keystone XL pendant plus d’une décennie savent que ce pipeline ferait échouer tous les plans de survie et d’adaptation au climat.”