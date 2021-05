Si la tendance se maintient, Joe Biden pourrait remporter deux autres États qui ont échappé aux démocrates en 2016.

Le candidat démocrate a pris les devants en Géorgie et en Pennsylvanie, vendredi matin.

Peu avant 4h30, Biden est passé en tête devant Donald Trump dans le décompte des bulletins de vote dans l’État-clé de la Géorgie, où le dépouillement se poursuit.

L’ancien vice-président, qui a rattrapé son retard initial, devance à 21h10 son adversaire républicain par un peu plus de 4000 voix, selon les derniers résultats fournis par les responsables du scrutin en Géorgie. Peu importe le résultat final, la Géorgie va procéder à un recomptage des voix, a confirmé le secrétaire d’État local.

Puis, vers 8h50, les plus récents résultats en Pennsylvanie l’ont placé en tête dans l’État. À 21h45, il devance maintenant le président sortant par un peu plus de 27 000 votes, selon l’Associated Press.

En raison des résultats très serrés, aucun grand média américain n’a toutefois pour l’instant attribué définitivement la victoire à un des deux candidats dans ces deux États.

Les compteurs pour arriver au nombre magique de 270 grands électeurs – la majorité du collège électoral – ouvrant les portes de la Maison-Blanche restaient donc bloqués: 253 ou 264 grands électeurs pour Joe Biden, selon que les médias lui aient ou non attribué l’Arizona, et 214 pour Donald Trump.

Le président Trump n’a aucun moyen d’obtenir les 270 grands électeurs dont il a besoin pour retourner à la Maison-Blanche s’il perd la Pennsylvanie. En revanche, si Joe Biden remporte cet État, il deviendrait le président désigné des États-Unis.

M. Biden doit s’adresser aux Américains à heure de grande écoute, vendredi soir. La campagne du candidat n’a pas dévoilé de quoi il sera question.

Trump réagit

Trump a pour sa part publié un communiqué en début d’après-midi. Ses déclarations étaient un peu plus nuancées que celles de jeudi où il affirmait qu’on lui volait l’élection, sans apporter de preuves pour appuyer ses dires.

«Nous pensons que le peuple américain mérite que le dépouillement des votes et la certification du résultat des élections soient faits dans la transparence totale, et qu’il ne s’agit plus que d’une seule élection. Il s’agit de l’intégrité de l’ensemble de notre processus électoral», a-t-il déclaré.

«Dès le début, nous avons dit que les votes légaux devaient être comptabilisés et que les illégaux ne devaient pas l’être, mais nous avons vu les démocrates s’opposer à ceci à toutes les occasions. Nous poursuivrons ce processus en vertu de tous les aspects de la loi à notre disposition pour garantir que le peuple américain ait confiance en notre gouvernement. Je ne renoncerai jamais à me battre pour vous et notre nation.»

Voici l’état de la situation à 21h45 vendredi dans les États dont l’issue n’est pas encore connue.

Pennsylvanie: Biden détient maintenant une avance d’un peu plus de 27 000 votes, selon l’AP. Biden a considérablement réduit l’écart le séparant de Trump mercredi et jeudi pour finalement prendre l’avance vendredi matin. Compte tenu de la tendance actuelle, la plupart des observateurs s’attendent à ce que Biden finisse par gagner l’État. Si c’est le cas, il deviendra le 46e président américain.

Géorgie: Biden devance Trump par un peu plus de 4000 votes. Peu importe le résultat final, la Géorgie va procéder à un recomptage des voix, a confirmé le secrétaire d’État local.

Arizona: L’Associated Press et Fox News ont tous deux annoncé une victoire pour Biden le soir de l’élection, mais aucun autre média ne l’a fait depuis. L’écart s’est rétréci au cours de la journée de jeudi et vendredi. Biden avait commencé la journée de vendredi avec près de 43 000 votes d’avance. Son avance a rétréci et est maintenant en tête par un peu plus de 29 000 voix.

Nevada: Biden menait par un peu plus de 22 000 voix vers 18h15. La prochaine mise à jour des résultats devrait avoir lieu à midi samedi.

Caroline du Nord: Trump mène par plus de 75 000 voix, avec environ 95% des votes dépouillés. Il semble être en bonne position pour remporter l’État.

Alaska: La moitié des bulletins de vote a été dépouillée. Trump a récolté près de 63% des votes comparativement à 33% pour Biden.