C’est finalement le résultat de la Pennsylvanie qui aura fait la différence: Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis, selon Associated Press et CNN.

Les résultats finaux de l’Arizona (Associated Press et Fox News ont déclaré Biden vainqueur dans cet État), de la Géorgie, de la Caroline du Nord et de l’Alaska sont encore attendus, mais Trump n’a plus aucune chance de remonter la pente. Le président sortant a toutefois répété à plusieurs reprises qu’il pourrait s’adresser à la Cour suprême pour contester la validité de certains bulletins de vote.