Joannie Rochette revient sur le décès de sa mère, 10 ans après les J.O. de Vancouver

Elle a ému le Québec (et le monde entier) en remportant une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver, quelques heures après avoir appris le décès subit de sa mère.

Dix ans plus tard, l’ancienne patineuse artistique Joannie Rochette était de passage à La semaine des 4 Julie ce jeudi pour revenir notamment sur cet épisode marquant de sa vie.

«Je sais que ça peut sembler étrange, mais je voulais garder quelque chose avant qu’ils me la prennent. Je les garde aujourd’hui dans mon tiroir à côté de mon lit.»

Joannie Rochette et Julie Snyder ont ensuite patiné vers le spa, où la médaillée olympique a parlé de son retour aux études. Elle a expliqué en riant qu’elle avait dix ans de plus que tout le monde, et qu’elle s’était même fait vouvoyer par un collègue lors de sa première journée. L’ancienne athlète a affirmé qu’elle commencera prochainement sa résidence en anesthésie.