J.K. Rowling révèle avoir été victime de violences conjugales

Taylor Hill via Getty Images

J.K. Rowling, auteure de la saga à succès Harry Potter, a révélé mercredi avoir été victime de violences conjugales et d’agression sexuelle , après avoir été accusée de transphobie.

«Je suis sous les projecteurs depuis plus de vingt ans maintenant, et je n’ai jamais parlé publiquement du fait d’avoir moi-même survécu à des violences conjugales et des agression sexuelles», a-t-elle écrit.