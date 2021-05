Les jeunes doivent être au cœur de la relance économique du Québec

Rattankun Thongbun via Getty Images

Des premières projections économiques estiment que le taux de chômage pourrait atteindre près de 25% au point le plus critique de la crise économique reliée à la COVID-19. Cette même étude prévoit qu’environ 700 000 emplois à temps plein sont à risque.

Dans un tel contexte, nous pouvons déjà estimer que l’impact économique de cette crise se fera particulièrement sentir chez les jeunes, et que leur taux de chômage risque d’être supérieur au taux de la moyenne nationale.

L’intégration au travail des jeunes qui ont complété un parcours académique amène son lot de défis. Les nouveaux diplômés, sans expérience, se butent à une dure réalité lorsqu’ils débutent leur recherche d’emploi: les employeurs accordent une grande importance aux expériences professionnelles, souvent bien plus grande que le nombre de diplômes complétés.

«De nombreux travailleurs expérimentés auront perdu leur emploi et se trouveront en compétition avec les nouveaux diplômés pour l’obtention des emplois disponibles.»

Les offres d’emploi demandent régulièrement, même pour les postes d’entrée, de posséder de deux à trois années d’expérience de travail. Les finissants, parfois bien endettés, doivent se maintenir dans des emplois étudiants précaires, souvent des emplois dans la restauration, les cafés et les boutiques, des milieux extrêmement touchés par la présente crise.

Dans le contexte post-COVID-19, de nombreux travailleurs expérimentés auront perdu leur emploi et se trouveront en compétition avec les nouveaux diplômés pour l’obtention des emplois disponibles. Ce contexte particulier augmentera la difficulté pour les jeunes de décrocher leur premier emploi et débuter leur carrière dans leur domaine d’études. L’incapacité à intégrer un emploi relié au domaine d’études peut engendrer un désengagement des jeunes et à terme, c’est toute la société qui en devient perdante.