Un jeune homme est abattu dans une blague YouTube qui tourne mal

Ce type de «blagues» est populaire sur YouTube et ces vidéos peuvent rapporter des milliers, voire des millions de vues. En août dernier, les stars de TikTok et YouTube, Alex et Alan Stokes, ont été arrêtés et accusés de faux emprisonnement et de faux signalement d’une situation d’urgence après avoir prétendument organisé deux faux vols de banque pour une vidéo. En janvier 2020, un adolescent de l’Ohio a été arrêté après que lui et ses amis auraient fait un faux vol à sa mère, qui s’est enfuie et a appelé la police.