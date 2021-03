«Jeune dame»: Pierre Dufour rabroué pour avoir manqué de respect à Émilise Lessard-Therrien

Ces propos à l’endroit de l’une des plus jeunes élues provinciales contreviennent au règlement de l’Assemblée nationale. L’article 35.1 du règlement indique que «le député qui a la parole ne peut désigner le président ou un député autrement que par son titre».

Or, ce manquement du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs n’a pas été immédiatement relevé par le président de l’Assemblée, François Paradis. C’est le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui s’est levé quelques minutes plus tard pour demander au président de réprimander M. Dufour.