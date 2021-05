Jérémy Gabriel vous fera (presque) oublier le confinement avec son nouveau clip

Avec ses images de beau temps et de paysages paradisiaques, ledit clip vous fera certainement rêver de jours meilleurs, où nous pourrons nous côtoyer et voyager de nouveau.

Et question de ne pas trop dépayser le public, le principal intéressé, ses musiciens, choriste et invité semblent tous respecter une certaine forme de distanciation sociale dans les extraits en studio.

«Ça fait longtemps que ça ne me fait plus peur. Des commentaires négatifs, il va toujours y en avoir et ça va continuer. C’est un phénomène qui est très présent sur les réseaux sociaux», a-t-il déclaré au Journal de Montréal, expliquant que pour lui, faire de la musique vise à montrer qu’il est possible d’accomplir beaucoup de choses, même lorsqu’on vit avec un handicap.