Jean Vanier a agressé des femmes, révèle un rapport interne de L’Arche

The Associated Press Photo/Lefteris Pitarakis

Durant l’enquête menée par la firme britannique indépendante GCPS Consulting, les six femmes — toutes adultes et sans aucune déficience — ont rapporté leur grande vulnérabilité au moment des faits reprochés, souvent pendant qu’elles étaient en quête d’accompagnement spirituel.

«Les personnes et les assistants qui ont été transformés pour le reste de leur vie vont maintenant devoir assumer que ce n’est pas Jean Vanier qui les a transformés, mais bien les personnes les plus fragiles, les personnes avec un handicap», a-t-il ajouté.

Douleur

«Nous mesurons le trouble et la douleur que ces informations vont provoquer chez beaucoup d’entre nous, à l’intérieur de L’Arche, mais aussi à l’extérieur, tant (Jean Vanier) aura inspiré et réconforté de nombreuses personnes partout dans le monde», ont écrit les responsables de L’Arche internationale, Stephan Posner et Stacy Cates Carney, dans une lettre adressée à leurs membres répartis dans 38 pays.

«Nous sommes bouleversés par ces découvertes et nous condamnons sans réserve ces agissements en totale contradiction avec les valeurs que Jean Vanier revendiquait par ailleurs, incompatibles avec les règles élémentaires de respect et d’intégrité des personnes, et contraires aux principes fondamentaux de nos communautés», déclarent-ils. On y reconnaît aussi la «souffrance et le courage de ces femmes» qui ont témoigné.