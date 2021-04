Jean-René Dufort revient sur son «pire reportage en carrière»

Le concept du reportage était effectivement de visiter les grévistes avec des sacs de croustilles et de bonbons accrochés à son manteau, dans le but de les faire craquer.

«Quand ça part avec une très mauvaise idée dans le bureau, que ça reste une mauvaise idée quand tu es en train de te taquer la bouffe, et tu sais que c’est une mauvaise idée en sortant du camion, et là, quand tu arrives dans l’église, tu as la confirmation que c’est une vraiment très mauvaise idée. Mais ça prend un reportage dans quelques heures», a expliqué le principal intéressé.

«Un petit baveux»

«À La fin du monde est à 7 heures, on partait le matin et il n’y avait pas de filet, on était vraiment niaiseux. Me rencontrer moi jeune à l’époque, je pense que je me serais pété la gueule. J’étais vraiment baveux, un petit baveux là, vraiment», a-t-il poursuivi.