COVID-19: les mots justes de Jean-Luc Mongrain

Jean-Luc Mongrain n’aurait pu choisir un moment plus approprié pour «recréer la relation» qu’il a bâtie et entretenue avec le public québécois au fil des ans, voire des décennies, en lançant sa page Facebook .

«J’ai le goût d’échanger avec vous, de connaître vos propos mesurés face aux situations que nous vivons collectivement, de commenter l’actualité, de donner mon opinion sans demander d’avoir raison et au risque de me tromper», a-t-il déclaré dans un premier message partagé hier .

C’est inusité pour l’animal social que nous sommes. Il est plus difficile de saisir que notre participation n’est pas dans le regroupement mais dans l’isolement, cela demande à mon sens encore plus d’efforts et d’abnégation.

On ne touche à personne, on n’a plus de contact si ce n’est que virtuellement et pourtant, nous sommes tous ensemble pour nous protéger collectivement. C’est une nouvelle force, celle du respect de l’autre et de la compassion.»