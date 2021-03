Jean-Luc Mongrain animera l'émission du midi du 98,5 FM cet été

Julie Mainville via Instagram/archivesrc

«Pour moi, c’est un retour à une communication de proximité. La radio a quelque chose de très intime, c’est moins mécanique que la télévision. C’est certain que personne ne verra mes mimiques», a déclaré Jean-Luc Mongrain lors d’ une entrevue accordée à La Presse .

L’animateur compte évidemment ouvrir les lignes pour conserver sa relation unique avec le public et converser des sujets de l’heure, sur lesquels il ne se gênera pas pour donner son opinion. Ce dernier espère également que ce contexte radiophonique lui donnera l’opportunité de mener de plus longues entrevues avec différents experts et intervenants.