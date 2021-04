Je suis tombée amoureuse de ma psy. Voici comment elle a réagi quand je le lui ai avoué

Après ça, je n’ai plus annulé une seule séance. Rien n’était plus important que cette thérapie. J’adorais la voir, passer du temps avec elle. J’étais frustrée d’en savoir si peu sur sa vie en dehors de nos séances, de ne pouvoir lui parler entre deux rendez-vous. Ça renforçait encore mes sentiments. J’avais envie d’être en contact permanent avec elle. J’ai construit cette image de femme parfaite dans ma tête. Elle était pleine d’empathie, calme, drôle et intéressante. Qui ne voudrait pas d’une telle amie?

À l’automne, cette année-là – environ dix mois après le début de ma thérapie –, j’ai fait mon coming out. C’est elle qui m’a aidée à accepter mon identité queer et me sentir fière de la personne que j’étais. Sans elle, je ne serais jamais sortie du placard.

Nos séances ont commencé à tourner autour du thème des relations et de l’amour. Un jour, elle m’a demandé à quoi ressemblait pour moi la femme idéale. J’ai aussitôt pensé: “À quelqu’un comme vous.” Envahie par la honte, j’ai menti en disant que je n’étais pas sûre, que je n’avais pas vraiment de type. J’ai bien vu qu’elle ne me croyait pas.

J’ai fait un rêve érotique avec elle cette nuit-là, et plusieurs autres dans les semaines suivantes. J’ai complètement flippé. Je me suis réveillée en panique à 3 h du matin, et j’ai cherché sur internet: “Je suis amoureuse de ma psy.”

Je suis restée éveillée des heures à lire des articles sur le phénomène du transfert (le fait de reporter ses expériences passées sur son interaction avec son thérapeute). Mais ces sentiments me paraissaient si réels que j’avais l’impression d’être complètement amoureuse d’elle. Il fallait que nous soyons ensemble. Je me suis convaincue qu’elle seule pouvait me rendre heureuse.

J’ai lu des histoires d’autres patients qui éprouvaient des sentiments similaires. Nombre d’articles et de récits conseillaient d’en parler à son ou sa thérapeute. J’ai levé les yeux au ciel. Pas question. Rien que l’idée de le faire me donnait envie de vomir. Comme je ne supportais pas non plus l’idée qu’elle puisse m’adresser à quelqu’un d’autre, ni imaginer une vie sans elle, j’ai gardé ces sentiments pour moi.