kamisoka via Getty Images

«Le temps passe vite», «Le temps n’attend personne», «Le temps arrange les choses».

Pour un concept sur lequel nous n’avons aucun contrôle, nous parlons beaucoup du temps.

Oui, il arrange les choses et oui, il file à toute allure, mais faut-il s’en inquiéter? Je me souviens d’une conversation avec ma meilleure amie lors d’une pause de dîner au travail, quelque temps avant Noël, où j’ai dit: «Je ne peux pas croire à quelle vitesse cette année s’est écoulée.» Je me retrouve à le dire chaque année.

Je pense que c’est juste une de ces phrases typiques que nous ressentons le besoin de dire, comme «Je ne peux pas croire à quel point il fait noir tôt» ou «C’est impossible qu’il fasse si froid». Tout comme nous savons que les journées sont plus courtes à cette période de l’année et que nous savons qu’il fait un froid sanglant, nous savons que le chronomètre continue de tourner - mais ça ne nous empêche pas d’être choqués de réaliser la vitesse à laquelle une année s’est écoulée.

La réponse de ma meilleure amie ce jour-là a été: «Eh bien, je pense que lorsqu’on y pense, 365 jours, ce n’est vraiment pas si long», et je ne l’ai jamais oublié - parce que c’est vrai! Chaque fois que j’ai traversé une période difficile, ma meilleure amie m’a toujours conseillé de penser au temps en termes d’heures et de jours, et non de semaines et de mois. Pour moi qui aime trop réfléchir sans arrêt, ça m’aide énormément parce que ça me permet de mieux contrôler mes pensées et de me maintenir dans le présent, et je recommande fortement de maîtriser cet art, bien que ce soit plus facile à dire qu’à faire, je sais!

«Je suis une grande partisane du «timing» et je crois que tout arrive pour une raison, donc plutôt que de faire quelque chose parce que vous sentez que vous devriez le faire, faites-le parce que vous voulez le faire.»

Mes raisons pour écrire ces quelques mots? Eh bien, ces dernières semaines, un mème fait le décompte des jours restants de cette DÉCENNIE! «Alors quoi que vous pensiez faire, faites-le maintenant!», disent les gens. Et je ris - pourquoi quelqu’un aurait-il dû passer les dernières semaines à paniquer pour tout faire et tout planifier pour s’assurer qu’il l’a fait avant l’arrivée de 2020?

Bien sûr, j’encourage le fait de se lancer et d’oser prendre des risques, mais je ne pense pas non plus que quiconque devrait se mettre de la pression pour réussir quoi que ce soit à un certain âge. Par exemple, je rêvais de vivre en Amérique depuis que j’ai visité la ville de New York pour la première fois à l’âge de 19 ans. Je ne suis en fait allée en Amérique que quelques jours après mes 30 ans! Mais, mieux vaut tard que jamais.

Je suis une grande partisane du «timing» et je crois que tout arrive pour une raison, donc plutôt que de faire quelque chose parce que vous sentez que vous devriez le faire, faites-le parce que vous voulez le faire. Ou faites-le quand ça vous convient, pas parce qu’une nouvelle année approche.

«Pourquoi ne pas vous concentrer sur ce que vous avez fait plutôt que sur ce que vous n’avez pas fait?»

Cela dit, ça m’a fait penser à la dernière décennie de ma vie: ce que j’ai accompli, ce que j’ai vu et ce que j’ai appris - les erreurs, les peines, les hauts, les bas et tout ce qui se situe entre les deux.

Permettez-moi de commencer par dire qu’il se passe beaucoup de choses en dix ans, et je pense qu’il est important de revenir sur le bon et le mauvais. Je ne dis pas de s’attarder sur le passé, mais comme beaucoup d’entre nous s’en veulent de ne pas en avoir assez fait, il est important de se rappeler d’où nous venons aussi. Pourquoi ne pas vous concentrer sur ce que vous avez fait plutôt que sur ce que vous n’avez pas fait?

Prenez moi, par exemple. J’ai terminé l’année 2009 avec un diplôme de journalisme et, très honnêtement, je ne savais pas si j’allais réussir dans le monde des médias.

Je n’aurais pas pu me tromper plus. Dix ans plus tard, j’ai travaillé chez MailOnline, créé et dirigé une équipe de 12 journalistes au Daily Express Online, et je me suis installée à Los Angeles pour espionner des célébrités. J’ai travaillé dur et j’ai réussi ma carrière grâce à mon diplôme de journaliste et à ma passion pour l’écriture. Oui, j’ai écrit beaucoup d’histoires de showbiz sur Kim Kardashian et Carol Vorderman, mais c’est une compétence je vous le dis!

Dites-le à Kirsty, 21 ans, à la veille de 2010 et elle ne vous croira jamais. Essayez de dire à cette même Kirsty que quelques semaines seulement après son 25e anniversaire, elle romprait avec son petit ami et se sentirait comme si tout son monde s’était effondré. Et essayez de lui dire qu’elle retrouverait l’amour, puis qu’elle aurait le cœur brisé… encore!

Est-ce que j’aurais cru aux bonnes choses? Aux moins bonnes? Est-ce que j’aurais voulu savoir que tout ça allait arriver? Probablement pas. Comme ma mère demandait: «Si tu savais ce qui se passait au coin de la rue, tu n’irais pas, n’est-ce pas?» Et je pense qu’elle a raison, je n’irais pas. Mais j’ai survécu à tout ça, et je sais que je survivrai à tout ce que la prochaine décennie me réserve, et vous aussi.

L’année dernière, j’ai commencé à écrire des listes de gratitude quotidiennes après qu’un ami me l’ait recommandé pour m’aider à traverser une période difficile, et je ne saurais trop insister sur le fait que cela peut être humiliant.

Vous pouvez avoir du mal au début à penser à cinq choses par jour pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et elles peuvent sembler très simples comme se réveiller dans un lit chaud ou la température qui est décente, mais une liste de gratitude peut vraiment vous aider à mettre les choses en perspective quand on a l’impression que tout va mal ou que les astres sont contre nous.

L’écriture de ces listes m’a incité à écrire ensuite une liste de tous les points positifs qui sont venus de mon déménagement à Los Angeles. J’essayais désespérément de revenir sur mon expérience en tant que leçon, plutôt que comme une énorme erreur, et progressivement cette liste m’a fait sentir beaucoup mieux à ce sujet… même si ça a pris quelques tentatives!

Et comme d’habitude, le temps a arrangé les choses. Le temps est vraiment un guérisseur, après tout. Le temps passe, les choses deviennent plus faciles et une nouvelle «normalité» s’ensuit. Je ne me donne pas assez de crédit pour ce que j’ai réellement fait. Et je pense que beaucoup d’autres personnes sont comme ça.

«Parce que toutes les réalisations s'accompagnent de luttes, il y a de fortes chances que vous ayez appris des leçons sérieuses pendant les moments difficiles et qu'elles aient fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui.»

Je suppose que le mème «faites-le maintenant» peut également être interprété de manière positive, parce qu’il encourage les gens à ne plus perdre de temps et à quitter ce travail, à démarrer ce site Web, à déménager dans ce pays, à s’engager amoureusement à cette personne et ainsi de suite.

Mais qu’est-ce qui empêche quelqu’un de faire toutes ces choses en 2020 aussi? Au lieu de paniquer sur ce que nous n’avons pas fait, j’encourage tout le monde à revenir sur les dix dernières années et à réfléchir à ce qu’ils ont accompli, par opposition à ce qu’ils n’ont pas fait.

Parce que toutes les réalisations s’accompagnent de luttes, il y a de fortes chances que vous ayez appris des leçons sérieuses pendant les moments difficiles et qu’elles aient fait de vous ce que vous êtes aujourd’hui. Ça semble cliché, je sais, mais donnez-vous une tape dans le dos et rappelez-vous le chemin que vous avez parcouru. Il y a de fortes chances que le bien l’emporte sur le mal et vous rappellera que vous pouvez vraiment gérer tout ce que la vie vous réserve au cours de la prochaine décennie.

J’aurai 32 ans dans quelques jours, et bien que je sois encore jeune, j’ai toujours le sentiment derrière la tête que mes vingt ans sont partis pour toujours - mais ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose? Il y avait des hauts, des bas, mais j’ai survécu à tout et je suis certaine que ma trentaine sera tout aussi mouvementée, mais selon les mots de ma merveilleuse maman, «Si tu savais ce qui se passait au coin de la rue, tu n’irais pas par là, irais-tu? ”