Des consultations juridiques gratuites par téléphone offertes par le JBM ce week-end

L’événement rassemble des spécialistes de tous les domaines de pratique, dont le droit de la famille, les contrats, le logement, le droit du travail et le droit criminel et pénal.

Les jeunes professionnels axent les appels sur la prévention et la solution des conflits, a expliqué Me Mylène Lemieux, la présidente du JBM.

En plus de contribuer à désengorger le système judiciaire, Me Lemieux estime que l’événement vise à «rendre la justice simple et accessible [...] peu importe où on se trouve au Québec, peu importe notre âge, peu importe notre situation financière».