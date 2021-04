La ministre responsable des Aînés Marguerite Blais a partagé une vidéo poignante, ce dimanche 22 mars, dans laquelle sa bonne amie Janette Bertrand lance un message de la plus haute importance aux personnes de son âge, en cette période d’isolement.

Dans la vidéo d’un peu moins d’une minute, laquelle avait été vue plus de 36 000 fois sur Twitter au moment de publier ces lignes, Janette Bertrand (94 ans) tient une photo de son arrière-petite-fille, qui vient tout juste de naître.

«Je viens d’avoir ma sixième arrière-petite-fille. Elle s’appelle Charlie, elle est belle. J’aimerais tellement ça la serrer dans mes bras et lui compter les orteils pour voir si elle les a tous», explique la principale intéressée, visiblement très émotive.

«Mais je ne le ferai pas. Je n’irai pas la voir. Par respect pour elle, pour sa famille, ses parents et ses grands-parents, parce que c’est important. Je ne le ferai pas, et je suis une rebelle.»

Janette Bertrand poursuit en encourageant les personnes âgées - et même plus jeunes - à suivre les consignes du gouvernement Legault, à se mettre «en mode obéissance», et à écouter les points de presse quotidiens concernant l’évolution de la pandémie de COVID-19.