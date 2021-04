Spectre, épisode 2? Le 25e opus des aventures de James Bond a enfin sa bande-annonce. Le moins qu’on puisse dire est qu’avec No time to die, les amateurs de l’ agent secret britannique ne seront pas dépaysés à sa sortie le 8 avril prochain, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo en tête de cet article.

Léa Seydoux (Madeleine Swann) et Christoph Waltz (Ernst Stavro): Daniel Craig va retrouver dans ses péripéties alliées et ennemis, aux côtés d’un nouveau venu, l’oscarisé Rami Malek. Atteint d’une maladie de peau dans ce long-métrage, il sera l’implacable adversaire du plus célèbre agent secret, aux côtés de Lashana Lynch, nouvelle recrue du MI6.