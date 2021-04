Jacob Anthony Chansley - alias «Jake Angeli» et le «QAnon Shaman» - sera nourri avec un régime biologique pendant sa détention alors qu’il fait face à des accusations liées à l’émeute meurtrière de la semaine dernière au Capitole américain.

«Il n’a pas mangé depuis vendredi et il tombe très malade s’il ne mange pas d’aliments biologiques - littéralement, il tombera physiquement malade», a déclaré sa mère, Martha Chansley, aux journalistes, selon ABC 15 à Phoenix .

Durant l’émeute, Chansley a été photographié à l’intérieur du Capitole , vêtu d’un costume à fourrure et d’un couvre-chef à cornes. Il a aussi occupé l’estrade dans la salle du Sénat.

Chansley a été placé en détention fédérale samedi. Le département de la Justice a indiqué qu’il est accusé d’être entré et d’être demeuré sciemment dans un bâtiment ou un terrain sans autorisation légale, ainsi que d’une entrée violente et d’une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole. Chansley, de son côté, a affirmé qu’il n’avait rien fait de mal et n’a pas encore transmis son plaidoyer.