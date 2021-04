Jagmeet Singh expulsé des Communes après avoir traité un député bloquiste de «raciste»

Le chef néo-démocrate dit que M. Therrien l’a regardé droit dans les yeux et a fait un «geste» qu’il a interprété comme quelqu’un rejetant les revendications des peuples autochtones et personnes racisées.

Il a noté que «plusieurs» Autochtones étaient morts aux mains de la GRC dans les derniers mois et a appelé notamment à revoir son financement, en plus de lancer un examen complet de l’usage de la force par les policiers de la GRC.

«Pour un instant, j’ai senti la colère des gens, les gens qui demandent plus et on a eu la chance de faire quelque chose de plus et ça, c’est pourquoi ce geste (...) m’a rendu en colère», a-t-il poursuivi.