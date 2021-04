Singh refuse de s'excuser pour avoir traité un député bloquiste de raciste

Les bloquistes n’ont pas réussi à empêcher Jagmeet Singh de prendre la parole aux Communes, jeudi, au lendemain de l’insulte lancée par le chef néo-démocrate à un député bloquiste. Ils ont donc décidé de quitter les lieux et de ne pas y être chaque fois que M. Singh y parlera.

Le président Anthony Rota a alors invoqué les règles parlementaires précises pour expliquer pourquoi M. Singh pouvait être dans le même décor que la veille et prendre parole.

M. Singh a été expulsé pendant une séance normale de la Chambre, mercredi. Jeudi, on était en comité plénier.

“Je vais prendre le temps d’y réfléchir et avoir une réponse (...) avant la prochaine session (de la Chambre). Pour aujourd’hui, dans le comité, nous allons continuer comme normal. Alors, je reconnais M. Singh”, a-t-il tranché.

“Si on permet à un député, à un chef de parti, d’insulter un autre député, qu’est-ce qui va nous arriver tous ici? Vous avez le droit d’insulter un collègue et vous avez une journée d’expulsion seulement. Ça fait pas sérieux, M. le président”, a protesté la whip bloquiste.

Les trois députés bloquistes sur place, Mme DeBellefeuille, M. Therrien et Marilène Gill, se sont levés et sont sortis.

“Tant et aussi longtemps que le chef du NPD ne s’excusera pas, les députées et députés du Bloc québécois ne siégeront pas en présence de Jagmeet Singh”, a écrit à La Presse canadienne une porte-parole de la formation politique, en spécifiant que le boycott ne s’exercerait que pendant les temps de parole de M. Singh.

Chez les néo-démocrates, on estime que la punition imposée par le président de la Chambre, l’expulsion de M. Singh, est terminée. Et toujours pas question d’excuses.

“C’est déplorable pour tous les élus et pour tous les gens qui travaillent au Bloc québécois. On se fait tous traiter de racistes en même temps, en tas”, a-t-il rapporté, lors d’un point de presse jeudi matin.

“J’ai un immense malaise avec cette histoire-là. J’ai un immense malaise avec l’idée que ça s’étire et que ça perdure. (...) J’aimerais ça que ça finisse”, a simplement répondu M. Blanchet.

Au parti, on indique qu’Alain Therrien “réfléchit à ses diverses options” et que la décision d’aller plus loin ou pas sera la sienne.