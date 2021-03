Jacob Blake: les policiers de Kenosha donnent leur version des faits

MADISON, Wis. — Vendredi, le syndicat de la police de Kenosha a présenté le compte rendu le plus détaillé à ce jour sur la version des policiers concernant les événements qui ont poussé un officier à tirer sept fois dans le dos de Jacob Blake. Selon ce récit, la victime avait un couteau et s’était battue avec les policiers, empoignant l’un d’entre eux par le coup.

Les coups de feu tirés dimanche sur Jacob Blake, un homme noir, ont attiré l’attention de tout le pays sur le Wisconsin et ont déclenché une série de manifestations parfois pacifiques et parfois violentes.

«Blake s’est battu avec force contre les officiers, y compris en empoignant l’un d’entre eux par le coup», a déclaré Brendan Matthews. Une deuxième décharge électrique ne l’a pas non plus neutralisé, a-t-il déclaré.

Le département de la Justice n’a publié presque aucune information sur l’officier Sheskey et les deux autres policiers, Vincent Arenas et Brittany Meronek.

«Ce que j’aime le plus, c’est que vous avez affaire à des gens qui vivent peut-être le pire jour de leur vie et que vous pouvez essayer de les aider autant que vous le pouvez et rendre cette journée un peu meilleure», avait déclaré l’officier Sheskey au journal. «Et que, pour la plupart, les gens nous font confiance pour les aider. Et c’est une énorme responsabilité, et j’aime vraiment essayer d’aider les gens. Nous ne pourrons peut-être pas régler une situation, ou la rendre meilleure, mais nous pouvons peut-être leur faciliter la tâche pendant ces moments.»