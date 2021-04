COVID-19: les itinérants atteints seront isolés au Royal Victoria

Une communauté «particulièrement vulnérable»

La mairesse a aussi indiqué que des «îlots sanitaires» composés de toilettes chimiques et de lave-mains seront déployés au centre-ville et à d’autres endroits si nécessaire. Six de ces installations ont été déployées et la Ville de Montréal vise à ce qu’il y en ait une quarantaine.