Itinérance autochtone: 600 000 $ pour aider à relocaliser Resilience

La somme provient du Fonds d’initiatives autochtones III en vue de l’acquisition et l’aménagement d’un immeuble d’ici le mois d’avril, moment auquel l’organisme devra quitter ses locaux actuels, à l’intersection des rues Atwater et Sainte-Catherine.

Au-delà des solutions à la pièce

«On est dans un contexte de crise et on fait ce qui doit être fait, mais on doit aussi regarder pour l’avenir», affirme Valérie Plante, qui veut amorcer une «réflexion beaucoup plus globale» sur l’itinérance.