Israël: Netanyahu inculpé de corruption, fraude et abus de confiance

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Le procureur général d’Israël a décidé jeudi soir de mettre en examen le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires, a annoncé le ministère de la Justice.

“Le procureur général Avichaï Mandelblit a décidé d’inculper le premier ministre Benjamin Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance dans l’affaire 4000”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le procureur général a aussi décidé de mettre en examen M. Netanyahu pour “fraude et abus de confiance” dans les deux autres dossiers sur lesquels il devait se prononcer, soit les affaires “1000″, dans laquelle le premier ministre est soupçonné d’avoir reçu de luxueux cadeaux de la part de richissimes personnalités, et “2000”, dans laquelle ce dernier aurait tenté de s’assurer une couverture favorable dans le plus grand quotidien du pays.