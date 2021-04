Une grosse «Semaine des 4 Julie» en vue… malgré l’absence de public

Ce lundi, la radieuse Marie-Mai sera à l’émission, pour sa première apparition depuis qu’elle s’est rasé le coco pour la bonne cause . La comédienne Ludivine Reding sera aussi présente pour parler de la fin de Fugueuse (disons que la dernière saison s’est attirée un lot de critiques ), ainsi que l’urgentologue et chroniqueur Alain Vadeboncoeur, qui traitera probablement de la désinformation au temps du coronavirus.

Puis, l’animatrice recevra l’ancien chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, mercredi, en plus de s’entretenir via skype avec le champion de ski acrobatique, Mikaël Kingsbury.

Et pour clore la semaine, Julie Snyder accueillera la très populaire comédienne Guylaine Tremblay, la ministre du Tourisme, des langues officielles et de la Francophonie du Canada, Mélanie Joly, et les stars du rap Bigflo et Oli.