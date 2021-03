Interdire l'homosexualité n'a rien d'homophobe, dit le président sénégalais à Trudeau

«Je suis toujours à la défense des droits humains et j’amène toujours ces enjeux-là partout où je vais», a dit lors d’un point presse commun à Dakar M. Trudeau, connu pour son engagement en la matière. «Le président Macky Sall connaît très bien mes perspectives là-dessus et on en a parlé brièvement», a-t-il ajouté.

«On ne peut pas non plus demander au Sénégal de dire: “Demain, on légalise l’homosexualité, et, demain, c’est la ‘gay parade’, etc.”», a-t-il ajouté, en référence aux «Gay Pride» ou «marches des fiertés» organisées dans d’autres régions du monde.