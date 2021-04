Les régions du Grand-Montréal, de la Capitale-Nationale (sauf pour Portneuf et Charlevoix), de Chaudière-Appalaches et la MRC de La Rivière-du-Nord seront en alerte rouge au moins pour cette période, et les citoyens devront se plier à de nouvelles mesures sanitaires, a annoncé le premier ministre François Legault en conférence de presse.