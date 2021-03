Voici le genre d'insultes que les députées de Québec solidaire reçoivent en ligne

Lors d’un débat pour adopter une motion visant à faire reconnaître par l’Assemblée nationale une étude sur la violence en ligne contre les femmes , mercredi matin, dans le cadre de la campagne de sensibilisation « 12 jours d’action contre la violence envers les femmes », Christine Labrie a révélé un bref échantillon de ce qu’elle et ses collègues féminines ont reçu dernièrement sur les réseaux sociaux... et c’est franchement dérangeant. Pas étonnant que la députée, qui a tenu à s’excuser à l’avance pour les mots qu’elle allait employer, ait eu du mal à cacher son émotion en lisant des attaques aussi violentes.

«Tu devrais décrisser car tu n’es qu’une pollution à voir», «Ostie de plote sale criminelle et corrompue», «allez vous rhabiller ou suicidez-vous» et «va te faire enculer crisse de salope» sont parmi les remarques les plus agressives.