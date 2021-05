À cause de mon insomnie, j'ai peur d'aller dormir le soir

Pendant les mauvaises passes, qui arrivent toujours sans crier gare et indépendamment de mon état ou de ce qui se passe dans ma vie, j’ai peur d’aller me coucher parce que je sais ce qui m’attend: sanglots étouffés dans l’oreiller, palpitations cardiaques et, si je ferme les yeux, un déferlement de catastrophes hautement improbables.

Ces angoisses nocturnes commencent par la peur à moitié irrationnelle de m’endormir dans les transports en commun et de me réveiller au terminus de la ligne, puis elles virent à l’absurde et au morbide, nourries par le flot incessant de découvertes scientifiques liant le manque de sommeil à des problèmes de santé.