Vous voulez concocter «Un souper presque parfait»? C’est le temps de vous inscrire

Il y a des choses qui ne se démodent pas, comme les Converse, le spaghetti sauce à la viande de votre mère… et la narration d’André Ducharme dans Un souper presque parfait .

La populaire téléréalité est en ondes depuis dix ans déjà, et elle reviendra à V pour une onzième saison à l’automne.

Si vous pensez avoir le talent (ou la répartie!) nécessaire, c’est le temps de vous inscrire pour participer à cette émission de compétition culinaire. Vous devez avoir 18 ans et plus et résider dans la région de Montréal.