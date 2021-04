Inondations printanières: la rivière des Prairies sous observation

Plusieurs rues et édifices de l’arrondissement avaient été gravement inondées lors de la crue des eaux historique de 2017, tout comme dans les arrondissements voisins de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et d’Ahuntsic-Cartierville, de même qu’à Laval, du côté nord.

Le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies dans le nord-ouest de Montréal sont alimentés par la rivière des Outaouais et ses affluents. Or, dans une communication transmise mercredi, la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais affirmait que le redoux et les précipitations prévus pour vendredi sur une bonne partie du bassin versant devraient faire augmenter légèrement les niveaux et débits le long de la rivière des Outaouais entre le lac Deschênes et la région de Montréal au cours de la fin de semaine.