Ingrid Falaise souligne son anniversaire de mariage de très belle façon

Chaque année, à pareille date, Ingrid Falaise tient à célébrer publiquement cet anniversaire des plus significatifs en partageant un cliché de cette journée qui représente un point tournant dans la vie de la principale intéressée, qui a su se reconstruire après avoir été victime de violence conjugale pendant plusieurs années.

«Au tournant, il y avait lui. Cet homme qui m’a dit: “Prends-moi pour acquis, je suis là pour rester”. Il y a quatre ans aujourd’hui, le jour de ton anniversaire, on a plongé à pieds joints dans l’amour. Je me surprends encore à te regarder longuement, un sourire qui craque les joues et une admiration envers qui tu es», confie-t-elle.