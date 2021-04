L’influenceuse québécoise Milaydie Bujold a présenté une fois de plus ses excuses, ce mardi 5 janvier, et fait part des nombreux messages haineux qu’elle a reçus après avoir demandé à une infirmière à bout de souffle si elle n’avait pas déjà pensé à changer de métier . Tout simplement.

«Je vais parler de mon erreur, celle d’avoir partagé un commentaire à une infirmière, disant que si elle était autant malheureuse dans son travail, qu’elle pouvait changer de domaine. Est-ce que c’était irrespectueux? Maladroit? Oui. Est-ce que ça manquait de compréhension et de jugement? Oui. Est-ce que ce commentaire a été dit pour blesser? Avec malice? Avec méchanceté pure? Pas du tout. Mes intentions n’avaient jamais été de manquer de respect envers les travailleurs de la santé. C’était une question, ma foi, stupide, et pour laquelle je paie énormément en ce moment», a-t-elle déclaré.

«Ce que je cherche à faire, ce n’est pas de banaliser mon geste, mais de faire comprendre que la solution n’est pas de me menacer de mourir, de me souhaiter de tomber malade, de souhaiter que mes proches meurent, de me souhaiter de tout perdre et de me dire toutes sortes de méchancetés qui dépassent vraiment, mais vraiment, les limites.»