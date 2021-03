J'ai tout perdu après une inflammation cérébrale. Voici comment je suis redevenue moi-même.

Mon élève est parti après m’avoir saluée de la main. Le cœur battant, je luttais contre la panique. J’ai réussi à atteindre mon téléphone en traînant des pieds comme si je faisais du patin à glace et j’ai appelé à l’aide. Je tremblais en pressant le téléphone contre mon oreille.

Une affection très grave

Les jours qui ont suivi se résument à un défilé indistinct de consultations aux urgences, de visites médicales et de larmes. J’ai arrêté de compter les injections de médicaments qui ne parvenaient pas à améliorer mon état. Cependant, un souvenir restera à jamais gravé dans ma mémoire: la tristesse dans les yeux de mon médecin lorsque, allongée sur la table d’examen, je l’ai vue se pencher au-dessus de moi pour me dire: «Vous souffrez d’une encéphalite, une grave inflammation du cerveau.»

Elle s’est ensuite tournée vers ma mère qui se tenait dans un coin de la minuscule salle d’examen. Tout bas, comme si elle s’imaginait que je n’entendrais pas, elle lui a soufflé: «C’est très grave. Elle ne s’en remettra peut-être pas.»

En à peine quelques secondes, j'ai oublié comment marcher. Il m'aura fallu des années pour réapprendre.

Quatre ans plus tôt, on m’avait diagnostiqué un lupus, une maladie chronique auto-immune qui touche principalement des femmes des minorités ethniques. Ce sont vos collègues, vos amies, vos sœurs. Certaines personnes la développent, d’autres non, sans que l’on sache pourquoi, même si l’on soupçonne un facteur génétique. Le lupus, dont les symptômes peuvent être légers ou sévères, s’attaque aux reins, aux poumons, au cœur, etc. Dans de rares cas – comme le mien –, il entraîne une inflammation du cerveau. On l’appelle alors neurolupus ou lupus érythémateux systémique.

Pendant des années, j’ai supporté au quotidien la fatigue écrasante engendrée par cette maladie. Je me levais épuisée, même après douze heures de sommeil. Pourtant, je me forçais à garder le sourire au travail et à donner le meilleur de moi-même pour mes élèves. J’adorais enseigner. J’adorais le violon. Je ne voulais pas laisser le lupus me voler également ma carrière. Toutefois, après des années d’épuisement et de douleur, mon corps a fini par dire stop, le jour où il n’a plus su mettre un pied devant l’autre.

Ma mémoire ravagée

L’inflammation de mon cerveau ne m’a pas simplement fait perdre la capacité de marcher. Elle a ravagé ma mémoire à court et long terme, effacé mon vocabulaire, ébranlé ma perception du temps et de la réalité, annihilé ma personnalité. En bref, tout ce qui faisait mon identité. J’ai oublié les prénoms de mes parents et ma couleur préférée. Un membre de ma famille s’est chargé d’écrire un courriel à mes élèves pour les aider à trouver d’autres professeurs de violon puisque je n’étais plus en mesure de formuler la moindre phrase. Je n’arrivais plus à réfléchir assez clairement pour prendre une décision, même la plus anodine, comme savoir si j’aimais ou non le yogourt. Tout ce qui appartenait au passé datait à mes yeux de la veille, qu’il s’agisse de prendre mes médicaments une heure plus tôt ou les vacances au camping de mon enfance. Ma mémoire à court terme laissait à désirer, au point où je ne pouvais pas lire ni suivre un film, parce que je n’en comprenais pas l’intrigue, aussi simple soit-elle.

Un jour, j’ai été incapable de retrouver le mot «oreiller», si bien que j’ai demandé un «truc pour la tête» à mon aide-soignante. Avec un sourire, elle m’a apporté une brosse à cheveux.

Je me suis mise au lit et ce n’est que huit mois plus tard que j’en suis sortie.