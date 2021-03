Les infirmières de la FIQ se disent «mortes de fatigue» et manifestent mercredi

MONTRÉAL — Le manque de répit et de vacances ne passe plus chez les travailleurs de la santé, qui l’ont exprimé par le biais de plusieurs manifestations, mercredi, devant des établissements de santé du Québec.

Des infirmières de la FIQ avec leur slogan “mortes de fatigue”, des techniciennes de l’APTS et d’autres travailleurs de la santé du SCFP-FTQ et de la CSN l’ont dit sur tous les tons, pancarte en main.

Ils en veulent tous à l’arrêté ministériel, adopté dans le contexte de la pandémie, qui permet aux CISSS et aux CIUSSS (Centres intégrés uiversitaires de santé et de services sociaux) de refuser des congés, de reporter des vacances ou de s’en tenir au minimum.

David Routhier, du syndicat local de l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux), a affirmé en entrevue que localement, la situation de la pandémie s’est améliorée, au point où cela ne justifie plus, selon lui, de refuser des congés ou de reporter des vacances.

“Il y a de moins en moins de résidants qui sont malades et il y a de moins en moins d’employés qui sont absents. Donc, à part Notre-Dame-de-la-Merci, où on s’est fait dire hier qu’il y avait une recrudescence, un genre de deuxième vague à l’interne, dans les autres CHSLD (de ce territoire), le taux de contamination est vraiment en baisse. Donc, on s’explique mal de dire “il faudrait couper les vacances, il faudrait réduire, au cas où”. Parce que là, on se retrouve avec un surplus de personnel en CHSLD présentement”, a soutenu M. Routhier.