Les infirmières praticiennes spécialisées seront autonomes dès janvier

MONTRÉAL — Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) pourront dès le 25 janvier, sans la surveillance d’un médecin, diagnostiquer des maladies et faire des plans de traitement pour des maladies comme le diabète, l’hypertension, l’asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, ainsi qu’effectuer des suivis de grossesse.

«Je souhaite que les IPS puissent contribuer à l’amélioration de nos soins de santé à la hauteur de leurs ambitions et de leurs compétences, a déclaré la ministre dans un communiqué. L’entrée en vigueur de cette loi constitue incontestablement l’aboutissement d’un des dossiers dont je suis le plus fière dans ma carrière politique.»

Le changement est rendu possible par l’approbation par Québec du Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées. Il met en œuvre la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser l’accès aux services de santé.

La loi permet aux IPS d’effectuer certains actes autrefois réservés aux médecins, notamment en matière de santé et sécurité au travail, d’aide apportée aux personnes et aux familles, d’assurance automobile, de santé et de services sociaux, de garde à l’enfance, etc.