Des indices sur la direction que compte donner O'Toole figurent dans son programme

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

Pendant que le gouvernement libéral peaufine son prochain discours du Trône et un plan de relance post-pandémie, le nouveau chef conservateur Erin O’Toole travaille de son côté sur la réponse de son parti.

Cependant, la façon dont Erin O’Toole répondra aux plans des libéraux indiquera clairement où il a l’intention de mener son parti pendant la période post-pandémique — et ce qu’il présentera aux électeurs aux prochaines élections fédérales.

Dans une interview accordée mercredi à Durham Radio News, quelques jours après avoir remporté la course à la direction, Erin O’Toole a déclaré qu’il ne pensait pas que les libéraux avaient l’intention de travailler avec leurs adversaires pour éviter les élections d’automne.

La façon dont Erin O’Toole aimerait diriger le Canada a bien sûr été étalée en grande partie lors de la course à la direction qu’il a remportée aux premières heures du 24 août.

Lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé le Canada au début de cette course, lui et les autres candidats ont été forcés de recadrer leurs programmes pour tenir compte des déchirures causées par le nouveau coronavirus aux tissus économique et social du pays.