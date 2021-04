L'impasse persiste à la conférence de Madrid sur les changements climatiques

ASSOCIATED PRESS Photo/Manu Fernandez

Des observateurs et des groupes écologistes ont exprimé leur indignation devant les propositions actuelles. Selon eux, celles-ci représentent un recul par rapport aux engagements pris lors de la conférence de Paris en 2015.

«Je participe à ces négociations sur le climat depuis les débuts en 1991, mais je n’ai jamais vu une aussi grande déconnexion entre ce que la science et la population mondiale exigent et ce que les négociateurs proposent», déplore Alden Meyer, un spécialiste des politiques climatiques au sein du groupe américain Union of Concerned Scientifts.