Quel impact aura l'acquittement de Rozon sur les victimes d'agressions sexuelles?

L’acquittement de Gilbert Rozon pour viol n’est qu’un seul dossier: toutes les victimes ne se font pas — et ne se feront pas — dire non, assure la directrice générale de la clinique Juripop, qui a développé une spécialité en matière de crimes sexuels.

Me Sophie Gagnon espère de tout coeur que le jugement rendu mardi acquittant le fondateur de Juste pour rire ne découragera pas les victimes d’agressions sexuelles à porter plainte.

Comme si toutes les victimes et tout le mouvement de dénonciation mondial #MoiAussi se sont fait dire non mardi, rapporte-t-elle avec déception.

L’été dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait dévoilé des chiffres pour que les victimes d’agressions sexuelles n’hésitent pas à porter plainte et fait valoir que plus de 50 % des dossiers judiciarisés mènent à des condamnations.