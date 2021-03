Immobilier: le PLQ prône une taxe pour ralentir la spéculation

«Ça met de la pression sur les loyers, a indiqué l’ancien ministre des Finances. Si on mettait une taxe dissuasive sur les propriétés non occupées, ça ramènerait beaucoup de propriétés sur le marché locatif et ça pourrait soulager la rareté qui est très réelle. Éventuellement cela permettrait de faire baisser la pression et mener un peu moins d’activité spéculative.»