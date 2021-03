Ilya Kovalchuk échangé aux Capitals de Washington

Pendant son court passage avec le Tricolore, l’ailier russe a récolté six buts et 13 points en 22 matchs et il a montré un différentiel de plus-6. Kovalchuk a amassé 439 buts et 863 points en 902 matchs dans la LNH avec les Thrashers d’Atlanta, les Devils du New Jersey, les Kings et le Canadien.