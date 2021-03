Ligne de transport d'Hydro-Québec: des Premières Nations s'opposent au projet

Gilles Rivest via Getty Images

MONTRÉAL — Cinq communautés autochtones du Québec et la Nation innue du Labrador demandent à la Régie de l’énergie du Canada d’empêcher Hydro-Québec de construire une ligne de transport d’électricité vers la Nouvelle-Angleterre en faisant valoir la défense de leurs droits constitutionnels.

Dans une sortie commune effectuée par voie de communiqué, jeudi, les Premières Nations de Pessamit, Wemotaci, Pikogan, Lac Simon et Kitcisakik ainsi que la Nation innue du Labrador ont indiqué avoir soumis deux mémoires auprès de l’organisme fédéral, qui devra donner son aval afin que le projet d’interconnexion puisse se réaliser en territoire canadien.

«Hydro-Québec veut exporter de l’électricité aux États-Unis, mais contrairement à l’Ontario qui s’acquitte de ses obligations constitutionnelles, le Québec ne manifeste aucune volonté de compenser nos communautés pour l’ennoiement et la destruction de nos territoires traditionnels», ont fait valoir les Anishnabeg de Pikogan, de Lac Simon et Kitcisakik par l’entremise de leurs chefs Monik Kistabish, Adrienne Jérôme et Régis Pénosway.